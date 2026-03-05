İSTANBUL 13°C / 6°C
  • Manchester United, Michael Carrick ile ilk kez kaybetti
Spor

Manchester United, Michael Carrick ile ilk kez kaybetti

Manchester United, Premier Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı Şeytanlar, Michael Carrick yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.

5 Mart 2026 Perşembe 01:31
Manchester United, Michael Carrick ile ilk kez kaybetti
Premier Ligin 29. haftasında Newcastle United ile Manchester United kozlarını paylaştı. St. James' Park'ta oynanan müsabakayı, Newcastle United 2-1'lik sonuçla kazandı.

Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 8. maçında ilk kez kaybetti.

Newcastle United'ın gollerini 45+6'da Antony Gordon ve 90. dakikada William Osulo kaydetti. Manchester United'in tek golü ise 45+9'da Casemiro'dan geldi.

Newcastle'de Jacob Ramsey, ilk yarının uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United puanını 39'a çıkarttı, Manchester United ise 51 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Newcastle United önümüzdeki hafta Stamford Bridge'de Chelsea'ye konuk olacak. MANU ise Düşler Tiyatrosunda Aston Villa'yı konuk edecek.

