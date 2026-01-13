İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Manchester United, Michael Carrick'e emanet

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini Michael Carrick'e emanet etti.

13 Ocak 2026 Salı 22:52
Manchester United, Michael Carrick'e emanet
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Michael Carrick'i getirdi.

Kulübün sitesine konuşan 44 yaşındaki Carrick, "Manchester United'ı yönetme sorumluluğuna sahip olmak bir onurdur. Burada başarılı olmak için neyin gerekli olduğunu biliyorum. Şu anda odak noktam, oyuncuların bu inanılmaz kulüpte beklediğimiz standartlara ulaşmalarına yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

Manchester United formasıyla 464 maça çıkan Carrick, 5 Premier Lig, 2 Lig Kupası, birer kez de Federasyon Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2018'de kariyerini noktaladıktan sonra Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılığını yapan Carrick, 2022-25 yıllarında Middlesbrough'yu çalıştırdı.

Manchester United, alınan kötü sonuçların ardından 5 Ocak'ta Portekizli teknik adam Ruben Amorim'in görevine son vermişti.

