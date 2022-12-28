Manchester United, Nottingham Forest'a karşı zorlanmadı

2022 Dünya Kupası'nın ardından ligdeki ilk maçına Old Trafford'da çıkan Manchester United, sahasında Nottingham Forest'la karşılaştı.

Karşılaşmayı 19. dakikada Marcus Rashford, 22. dakikada Anthony Martial ve 87. dakikada Fred'in kaydettiği gollerle kazanan Erik Ten Hag'ın ekibi, puanını 29'a yükseltti.

Bu sonuçla 9. galibiyetini elde eden Manchester United, ligde üst üste ikinci maçını kazanmış oldu. Premier Lig'de bu sezon 9. kez kaybeden Nottingham Forest ise 13 puanda kaldı.

Premier Lig'de Manchester United, 31 Aralık Cumartesi günü Wolverhampton'a konuk olacak. Nottingham Forest ise yeni yılın ilk gününde Chelsea'yi ağırlayacak.