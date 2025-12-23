İSTANBUL 12°C / 7°C
  • Manchester United, orta sahada büyük değişime hazırlanıyor
Spor

Manchester United, orta sahada büyük değişime hazırlanıyor

Teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde yaz transfer dönemine hazırlanan Manchester United, mevcut orta saha oyuncularının durumuna göre Premier Lig'den yeni bir ikili oluşturmak için kapsamlı bir revizyona gitmeyi planlıyor.

23 Aralık 2025 Salı 19:27
Manchester United, orta sahada büyük değişime hazırlanıyor
Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde gelecek yaz kapsamlı bir kadro revizyonuna hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, yeni bir orta saha ikilisi oluşturmak için önemli bir yatırım yapmayı planlıyor.

United cephesi, uzun vadeli yapılanma kapsamında Premier Lig'den birçok ismi yakından takip ediyor. İzlenen oyuncular arasında Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba ve Alex Scott bulunuyor.

Bu planlamanın arkasında ise mevcut orta saha oyuncularının geleceğine dair belirsizlikler var. Bruno Fernandes, Casemiro ve Kobbie Mainoo için net bir yol haritası çizilmiş değil. Kulüp yönetimi, bu üç ismin durumuna göre orta sahada köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

