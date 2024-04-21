Manchester United paçayı penaltılarda kurtardı!

İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Coventry City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadelede Coventry City 3-0'dan tarihi bir geri dönüş yaptı ama kazanan penaltı atışları sonucunda Manchester United oldu.

Manchester United, 23. dakikada Scott McTominay ve 45+1. dakikada Harry Maguire'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Bruno Fernandes, 58. dakikada farkı 3'e çıkardı.

Championship ekibi Coventry, 71. dakikada Ellis Simms ve 79. dakikada Callum O'Hare'nin golleriyle farkı 1'e indirip mücadeleye heyuecan kazandırdı. Antalyaspor'un eski golcüsü Haji Wright, 90+5. dakikada penaltıdan skora eşitliği getirdi.

Uzatma devrelerinde daha üstün olan taraf moral avantajıyla Coventry City oldu. Alt lig ekibinin 120+1. dakikada Victor Torp ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PENALTILARDA MANU GÜLDÜ

Mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi.

Manchester United adına topun başına gelen Casemiro, kaleciyi geçemedi. Haji Wright, Coventry'i öne geçirdi. Ardından Dalot ve Torp hata yapmadı. Eriksen topu ağlara gönderdi ancak Coventry'de Callum O'Hare, Onana'yı geçemedi. Bruno Fernandes, Manchester United'ı penaltılarda öne geçirdi, Ben Sheaf penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Rasmus Höjlund, son penaltıda hata yapmadı ve Manchester United finale yükseldi.

FİNALDE YİNE MANCHESTER DERBİSİ

Federasyon Kupası finalinde Manchester City ile Manchester United eşleşti. Geçen sezon finalde City, United'ı mağlup ederek kupaya uzanmıştı.