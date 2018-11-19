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Manchester United, Pickford'un peşinde

Sezon sonunda De Gea ile yollarını ayırması beklenen Manchester United, Jordan Pickford transfer etmeyi planlıyor.

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Manchester United'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol eldiven De Gea'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

De Gea'nın yaz transfer döneminde Serie A devi Juventus'a transfer olacağı konuşuluyor. Manchester United yönetimi ile İspanyol eldiven arasında sözleşme uzatma konusunda hala anlaşma sağlanamadı.

Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın De Gea 'nın yerine Brighton&Hove Albion'un Avustralyalı kalecisi Mathew Ryan'ın ismi  geçiyordu. Şimdi ise Everton forması giyen Jordan Pickford'ın adı geçiyor. 24 yaşındaki kaleci için konuşulan bonservis bedeli 60 milyon pound.

İngiltere Milli Takımı kalecisi olan Pickford, geçtiğimiz yaz Dünya Kupası'da İngiltere forması ile yarı finale çıkmıştı ve bu başarının en önemli aktörlerinden biriydi.

2017 yılında İngiltere Premier Lig takımı Sunderland'den 28.5 milyon euroya transfer edilen İngiliz file bekçisi bu sezon Everton forması ile 12 maça çıktı. Kalesinde 15 gol gördü, 3 maçı ise gol yemeden tamamladı.

(Milliyet)

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