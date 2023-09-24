İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2023 Pazar / 10 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Manchester United rahat bir nefes aldı

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Manchester United Burnley deplasmanına konuk oldu. Bruno Fernandes'in golüyle galip gelen kırmızı şeytanlar, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

24 Eylül 2023 Pazar 01:08 - Güncelleme:
Manchester United rahat bir nefes aldı
ABONE OL

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiperinden Manchester United Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Burnley deplasmanında 1-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Manchester United bu galibiyetle beraber 3 maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırmış oldu.

Manchester United bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Burnley 1 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer aldı.

Manchester United bir sonraki karşılaşmasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşırken, Burnley, Newcastle deplasmanına konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.