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Spor

Manchester United, Ralph Rangnick ile anlaşmaya vardı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktörlük için Ralph Rangnick ile 6 aylık geçici olarak anlaşmaya vardı.

25 Kasım 2021 Perşembe 18:44 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:44
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Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevi için kararını verdi.

Kırmızı Şeytanlar, Lokomotiv Moskova'nın spor direktörü Ralph Rangnick ile 6 aylık geçici teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.

The Athletic'in haberine göre; Alman futbol adamı, daha sonra Manchester United'a 2 yıl danışmanlık yapacak.

Haberde Rangnick'in çalışma izni işlemleri nedeniyle Chelsea maçında takımın başında olamayacağı da ifade edildi.

Ayrıca Rangnick'in adı, sezon başında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yle de anılmıştı.

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