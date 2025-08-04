Manchester United, Rasmus Hojlund'u gözden çıkardı

2 sene önce 72 milyon sterlin'e Atalanta'dan Manchester United'a transfer olan Rasmus Hojlund için bu bedelin yarısından düşük bir fiyata kulüp aranıyor. İngiliz devinin gözü ise Benjamin Sesko'da.

Manchester United, Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'u 30 milyon sterlin karşılığında satmaya hazırlanıyor. Danimarkalı golcü, Çarşamba günü Chicago'da oynanan Bournemouth maçında iki gol atmıştı.

Maç sonrası basına yaptığı açıklamada, Leipzig'in Slovenyalı oyuncusu Benjamin Sesko için süren transfer girişimlerine rağmen United'da kalmak istediğini belirtmişti. Ancak işler göründüğü kadar basit değil. Newcastle da Sesko ile ilgileniyor ancak Leipzig ile henüz anlaşma sağlanamadı.

United ise bir sonraki hamlesini bekliyor ve oyuncunun Old Trafford'a geçmeyi tercih ettiği yönünde haberler var. Kulüp kaynakları, satmadan önce transfer yapabileceklerini söylese de, Premier Lig'in kâr ve sürdürülebilirlik kurallarına uyum sağlamak için bazı oyuncuların gönderilmesinin kaçınılmaz olduğu kabul ediliyor. Sesko'nun transferi gerçekleşirse, Hojlund gözden düşecek.

Hojlund'un 30 milyon sterline satılması, United için zarar anlamına gelecek çünkü 5 yıllık sözleşmesinin 2. yılında olan oyuncunun 'kayıtlı değeri' 43 milyon sterlin. Bu yaz Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha için toplamda yaklaşık 130 milyon sterlin harcayan United, yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

HOJLUND'A VEDA MI GELİYOR?

Mayıs ayında kötü geçen Premier Lig sezonunun sona ermesiyle birlikte, en büyük sorunların başında gol eksikliği geliyordu. Çoğu kişi, bunun yeni bir 9 numara alınarak çözüleceğini düşünüyordu. United'ın Liam Delap için Ipswich'e 30 milyon sterlinlik teklif yapması, ancak oyuncunun Chelsea'ye imza atması, kulübün bu yönde kararlı olduğunu gösterdi. Fakat 120 milyon sterlinin üzerinde harcama yapıldı, iki yeni transfer ise esas forvetin arkasında görev yapmaya daha uygun oyuncular olarak değerlendiriliyor. United hâlâ birinci forvet arayışında; bu da Sesko'ya olan ilgiyi açıklıyor.

Birçok kesim Hojlund için ödenen 72 milyon sterlinin fazla olduğunu düşünse de, o dönemde teknik ekip, özellikle Erik ten Hag, oyuncunun "büyük potansiyeli" olduğunu belirtmişti. Ancak bu potansiyeli henüz sahaya yansıtamadı. Sezon boyunca sadece dört lig golü atabilen Hojlund'un yedeği Joshua Zirkzee ise üç golde kaldı. Üstelik Hojlund'un attığı goller, sadece 5.2 beklenen gol (xG) değeri taşıyan pozisyonlardan geldi; bu da ona ne kadar az şans verildiğini ya da kendisinin ne kadar az fırsat yarattığını gösteriyor.