İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2022 Pazartesi / 14 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2595
  • EURO
    18,054
  • ALTIN
    1012.78
  • BIST100
    2510.14
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Robert Lewandowski için devreye girdi
Spor

Manchester United, Robert Lewandowski için devreye girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Robert Lewandowski için devreye girdiği iddia edildi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te görev aldığı 46 maçta attığı 51 golle, takımına büyük katkı sağlayan Robert Lewandowski, Alman ekibinden ayrılmak istediğini açıklamıştı. İsmi Barcelona ile anılan ve İspanyol ekibinde forma giymeye sıcak bakan Polonyalı golcü için İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden TheSun'da yer alan habere göre Barcelona'nın yüksek ücret kazanan bazı oyuncularıyla yollarını ayıramaması ya da sözleşmelerinde revizeye gidememesi halinde Polonyalı golcüyü transfer edememe ihtimali bulunuyor. Manchester United da Lewandowski'nin durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca Bayern Münih'in de 1 yıl daha sözleşmesi olan Polonyalı golcüyü bonservis bedeli olmadan bırakmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

Santrfor bölgesine takviye yapmayı öncelik olarak belirleyen Kırmızı Şeytanlar, daha önce Darwin Nunez transferinden vazgeçmişti. Leipzig'in de Nkunku'yu satmaya yanaşmamasıyla Manchester ekibinde ibre Lewandowski'ye döndü. Polonyalı golcünün İspanya'ya transferinin gerçekleşmemesi halinde Manchester United'ın Lewandowski'yi kadrosuna katmak için büyük çaba göstermesi bekleniyor.

Öte yandan haberde Chelsea'nin de takımdan ayrılma ihtimali bulunan Romelu Lukaku'nun yerine Lewandowski'yi transfer listesine ekleyebileceği ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.