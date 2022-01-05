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Spor

Manchester United, Ruben Neves ve Boubacar Camara'nın peşinde

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Wolverhampton'dan Ruben Neves ve Marsilya'dan Boubacar Camara'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

5 Ocak 2022 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 18:13
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Premier Lig ekibi Manchester United, orta sahasını güçlendirmek adına girişimlerini sürdürüyor.

Sky Sports'un haberine göre, İngiliz devinin listesinde Wolverhampton forması giyen Ruben Neves ile Marsilya'nın başarılı orta sahası Boubacar Camara'nın olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca Baubacar Camara ile Newcastle ve Roma'nın da ilgilendiği belirtildi.

İngiliz kulübünün transferleri yazın gerçekleştirmeyi planladığı ancak şartların oluşması halinde en az birini kış transfer döneminde kadrosuna katabileceği ifade edildi.

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