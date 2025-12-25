Manchester United, Ruben Neves'in peşinde

Ruben Neves, Manchester United ve Newcastle United'ın ilgisiyle Ocak ayında İngiltere'ye geri dönebilir. Al-Hilal, Portekizli orta sahayı düşük bir bedelle satmaya sıcak bakıyor.

Ruben Neves, Premier Lig'e geri dönüş için kapıyı araladı. Daha önce Wolverhampton Wanderers formasıyla İngiltere'de başarılı bir dönem geçiren Portekizli orta saha, 2023 yazında Al-Hilal'e transfer olmuştu. Suudi Arabistan'a gidişi "parayı tercih etti" eleştirileriyle karşılanmış olsa da Neves, Orta Doğu'da önemli kupalar kazandı.

Al-Hilal formasıyla şu ana kadar 107 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bir Suudi Pro League şampiyonluğu ve iki Suudi Süper Kupa zaferi yaşadı. Ancak sözleşme süresinin Haziran ayında sona erecek olması ve yeni kontrat teklifini geri çevirmesi, Ocak ayında transfer ihtimalini güçlendirdi.

MANCHESTER UNİTED SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR

Manchester United, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Neves'i ciddi bir alternatif olarak değerlendiriyor. CaughtOffside'ın haberine göre Neves, Premier Lig'e dönmeye "istekli" ve İngiliz kulüplerine transfer görüşmelerini hızlandırmaları için yeşil ışık yaktı. Red Devils, bu transferde Newcastle United ile rekabet etmek zorunda kalabilir.

Transfer muhabiri Ben Jacobs, INEOS yönetiminin Neves'i Old Trafford'a getirmek için kulüp içinde görüşmeler yaptığını aktardı. Al-Hilal'in, Neves için Wolves'a ödediği 47 milyon sterlinlik bonservise rağmen, mevcut sözleşme durumu nedeniyle oyuncuyu yaklaşık 15 milyon sterline bırakmaya hazır olduğu belirtiliyor. Eski takım arkadaşı Nelson Semedo'nun "orta sahanın maestrosu" olarak tanımladığı Neves için bu rakam, piyasa şartlarına göre önemli bir fırsat olarak görülüyor.