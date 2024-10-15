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Spor

Manchester United, Sir Alex Ferguson'un global elçilik görevine son verdi

İngiliz ekibi Manchester United maliyetleri azaltmak için Kulübün efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un global elçilik görevine son verdi.

15 Ekim 2024 Salı 12:41 - Güncelleme:
Manchester United, Sir Alex Ferguson'un global elçilik görevine son verdi
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Manchester United, kulüpteki teknik direktörlük kariyerinin sona ermesinin ardından global elçilik görevi verdiği Sir Alex Ferguson'un bu görevine son verdi.

The Athletic'te yer alan habere göre, maliyetleri azaltmak isteyen kulübün, Ferguson'a artık elçilik görevi nedeniyle ödeme yapmayacağı belirtildi.

Manchester United'ın yeni hissedarlarından INEOS grubunun kurucusu ve CEO'su Sir Jim Ratcliffe ile Ferguson'ın söz konusu konuda görüşme yaptığı, dostane geçen görüşmenin ardından Ferguson'ın elçilik görevinin sona erdiği belirtildi.

Ferguson, kulübün yönetiminde kalmaya devam edecek ancak sezonun bitmesiyle birlikte 82 yaşındaki futbol adamına artık elçilik ücreti ödenmeyecek.

1986-2013 yılları arasında aralıksız olarak 27 yıl boyunca Manchester United'ı çalıştıran ve İngiliz ekibine altın çağını yaşatan Ferguson, Manchester United ile toplamda 38 kupa kazandı.

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