Manchester United son anlarda kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Manchester United, Viktoria Plzen deplasmanına konuk oldu. Doosan Arena'daki mücadeleyi Manchester United, geriden gelerek 2-1 kazandı.

Viktoria Plzen, 48. dakikada Matej Vydra ile öne geçti. Manchester United'ın eşitlik golü 62. dakikada Rasmus Höjlund'dan geldi. Manchester United'da ilk golü atan Höjlund, 88'de bir kez daha sahneye çıktı ve takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Manchester United'ın kalecisi Andre Onana, Plzen'in golünde büyük bir hata yaptı. Onana'nın çıkarken yaptığı pas hatası sonrası Manchester United kalesinde golü gördü.

Bu sonucun ardından Manchester United, 12 puana yükseldi. Viktoria Plzen, 9 puanda kaldı.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Rangers'ı ağırlayacak. Viktoria Plzen, bu kez Anderlecht'i misafir edecek.