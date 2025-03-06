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Spor

Manchester United taraftarının gündem olan cevabı! ''Babamı bile Solskjaer ile değiştiririm''

Kötü günler geçirmeye devam eden Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim koltuğu sallanmaya devam ediyor. Adı sık sık eski kulübü Mancheyser United ile anılan Ole Gunnar Solskjaer için İngiliz taraftar ilginç bir cevap verdi.

HABER MERKEZİ6 Mart 2025 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
Manchester United taraftarının gündem olan cevabı! ''Babamı bile Solskjaer ile değiştiririm''
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Manchester United taraftarları, son dönemde teknik direktör Ruben Amorim'den memnun olmadıklarını açıkça dile getiriyor. Ole Gunnar Solskjaer'in adı ise sık sık eski kulübüyle anılıyor.

İngiltere'de yayınlanan bir podcast'te, bir Manchester United taraftarına "Şu anda Amorim ile Solskjaer'i değiştirir misin?" sorusu soruldu. Taraftar, şaşırtıcı bir şekilde "Babamı bile Solskjaer ile değiştiririm. Onun döneminde serbest, akışkan, eğlenceli bir oyun vardı" diyerek, Norveçli teknik direktöre olan hayranlığını ifade etti.

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