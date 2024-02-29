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Spor

Manchester United, tur biletini tek golle aldı!

Manchester United, FA Cup 5. turunda karşılaştığı Nottingham Forest'ı Casemiro'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

29 Şubat 2024 Perşembe 01:08 - Güncelleme:
Manchester United, tur biletini tek golle aldı!
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FA Cup 5. tur mücadelesinde Manchester United, Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu. Manchester United, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Erik ten Hag'ın ekibine galibiyeti getiren golü 89. dakikada Casemiro attı.

Bu sonucun ardından Manchester United, FA Cup'da tur atladı. Nottingham Forest, turnuvaya veda etti.

Çeyrek finale yükselen Manchester United, bu turda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United, ligde pazar günü ezeli rakibi Manchester City'ye konuk olacak. Nottingham Forest, sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

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