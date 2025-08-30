İSTANBUL 29°C / 21°C
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Manchester United uzatmalarda kazandı

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Manchester United, Burnley'i konuk etti. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 20:14
İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Manchester United, Burnley'i konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Mücadelenin 27. dakikasında Josh Cullen'in kendi kalesine attığı golle Manchester United 1-0 öne geçti. 55. dakikada Burnley, Lyle Foster'ın golüyle eşitliği sağladı. 57. dakikada Bryan Mbeumo'nun golüyle Manchester yeniden öne geçti. 66. dakikada Jaidon Anthony sahneye çıktı ve Burnley bir kez daha beraberliği yakaladı.

Dakikalar 90+6'yı gösterirken Manchester United penaltı kazandı. Topun başına geçen Bruno Fernandes hata yapmadı ve Manchester United'a ligde üç hafta sonra ilk galibiyetini getirdi.

Manchester United'da Altay Bayındır, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Ruben Amorim'in takımı Manchester United, puanını 4'e yükseltti. Burnley ise 3 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Manchester City deplasmanına gidecek. Burnley, Liverpool'u konuk edecek.

