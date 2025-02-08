Manchester United uzatmalarda turladı

FA Cup 4. Tur maçında Ruben Amorim'in ekibi Manchester United evinde Ruud van Nistelrooy'un yönetimindeki Leicester City'yi 2-1 yenerek tur atladı.
Old Trafford'da oynanan maçta ilk golü konuk ekip Leicester City adına 42. dakikada Cordova-Reid attı.
Manchester United'a turu getiren golleri ise 68. dakikada Joshua Zirkzee ve 90+3'te Harry Maguire kaydetti.
Manchester United'da Altay Bayındır forma giymedi.
Bu sonuçla birlikte son şampiyon Manchester United tur atlarken, Leicester City kupaya veda etti.