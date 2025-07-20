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Spor

Manchester United, Viktor Gyökeres için devrede

Premier Lig ekibi Manchester United, Arsenal'in uzun süredir kadrosuna katmak iin yoğun mesai harcadığı Viktor Gyökeres için devreye girdi. Kırmızı Şeytanlar oyuncu için bonuslarla birlikte 70 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulundu. Yaşanan son gelişmelerin ardından Manchester United ile Sporting anlaşma çok yakın.

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 15:22 - Güncelleme:
Manchester United, Viktor Gyökeres için devrede
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Transfer döneminde sadece Matheus Cunha transferini gerçekleştiren Manchester United, yılın transfer çalımını atabilir.

A Bola'nın haberine göre; Manchester United, Arsenal'in gündeminde olan Viktor Gyökeres için devreye girdi. Kırmızı Şeytanlar, bonuslarla birlikte 70 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifle yarışa dahil oldu.

Transfer dönemi başından bu yana süren Arsenal görüşmeleri ise bu gelişmeyle birlikte riske girmiş durumda. İki kulüp, İsveçli forvetin bonservis bedeli konusunda hala kesin bir anlaşmaya varabilmiş değil. Gyökeres, Manchester United'ın ilgisine rağmen sadece Arsenal'de forma giymek istiyor.

Sporting Başkanı Frederico Varandas, Gyökeres için "60 milyon Euro artı 10 milyon Euro'ya bırakmayız" diyerek tavrını ortaya koymuştu.

Varandas, "Eğer Gyökeres'in gerçek piyasa değerini ödemek istemiyorlarsa, biz onunla üç yıl daha devam etmekten gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki forvet, 2023/24 sezonunun başında İngiliz ekibi Coventry'den 20 milyon Euro karşılığında Sporting'e transfer olmuştu. 2027/28 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Gyökeres'in serbest kalma bedeli ise 100 milyon Euro.

İsveçli golcü, geçen sezon 33 maçta attığı 39 golle Portekiz Ligi'nin gol kralı olmuştu.

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