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Spor

Manchester United - Villarreal finali 964 milyon avro

UEFA Avrupa Ligi finalinde 26 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek İngiltere'nin Manchester United ile İspanya'nın Villarreal takımlarının toplam futbolcu değeri, 964,45 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

AA24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:16 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:16
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Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre, Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 716,75 milyon, Villarreal'in ise 247,70 milyon avro oldu.

Manchester United'ın bu sezon hücumdaki en etkili ismi olan Bruno Fernandes, 90 milyon avro ile takımın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

Ocak 2020'de Benfica'dan 55 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki Portekizli futbolcuyu, 85 milyon avro değerle Marcus Rashford, 60 milyon avro ile de Paul Pogba izliyor.

Villarreal'de ise kulübün altyapısından yetişen stoper Pau Torres, 50 milyon avro ile takımın en değerli oyuncusu olarak göze çarpıyor.

24 yaşındaki İspanyol futbolcuyu 35 milyon avroluk piyasa değeriyle Gerard Moreno, 22 milyon avro ile de Paco Alcacer takip ediyor.

Toplamda ise Manchester United'ın Villarreal'e karşı yaklaşık 3 kat daha değerli olduğu gözüküyor.

Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Avro)
Bruno Fernandes90 milyon
Marcus Rashford85 milyon
Paul Pogba60 milyon
Anthony Martial50 milyon
Mason Greenwood50 milyon
Harry Maguire40 milyon
Aaron Wan-Bissaka40 milyon
Donny van de Beek35 milyon
Scott McTominay30 milyon
Alex Telles28 milyon
Luke Shaw25 milyon
Victor Lindelöf24 milyon
David de Gea22 milyon
Fred22 milyon
Dean Henderson20 milyon
Daniel James18 milyon
Eric Bailly15 milyon
Amad Diallo15 milyon
Nemanja Matic10 milyon
Brandon Williams10 milyon
Axel Tuanzebe8 milyon
Edinson Cavani7 milyon
Juan Mata6 milyon
Phil Jones5 milyon
Sergio Romero1,5 milyon
Lee Grant250 bin
Toplam716,75 milyon

Villarreal'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Avro)
Pau Torres50 milyon
Gerard Moreno35 milyon
Paco Alcacer22 milyon
Samuel Chukwueze20 milyon
Pervis Estupinan12 milyon
Alfonso Pedraza12 milyon
Manu Trigueros11 milyon
Sergio Asenjo10 milyon
Dani Parejo10 milyon
Juan Foyth10 milyon
Moi Gomez8 milyon
Mario Gaspar6 milyon
Francis Coquelin6 milyon
Yeremy5 milyon
Gero Rulli4 milyon
Ruben Pena4 milyon
Vicente Iborra3,5 milyon
Alberto Moreno3 milyon
Fer Nino3 milyon
Raul Albiol2,5 milyon
Ramiro Funes Mori2 milyon
Etienne Capoue2 milyon
Jaume Costa2 milyon
Alex Baena2 milyon
Carlos Bacca1,8 milyon
Dani Raba900 bin
Toplam247,70 milyon

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