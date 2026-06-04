Manchester United, Waldemar Anton'u istiyor

Waldemar Anton, görünüşe göre Borussia Dortmund'dan ayrılabilir ve büyük bir transfer bombası yaratabilir.

Mirror gazetesinin haberine göre, Manchester United bu Alman Dünya Kupası oyuncusuna göz dikmiş durumda.

Habere göre, geçen sezon Premier Lig'i üçüncü sırada tamamlayan takım, United'ın scoutlarının Anton'u defalarca izlemesinin ardından, oyuncuya 40 milyon euroluk bir teklif sunmayı düşünüyor. Yılın başında kovulan Ruben Amorim'in yerine geçici olarak görevi devralan ve güçlü bir ikinci yarı sezonunun ardından son olarak iki yıllık bir sözleşme imzalayan teknik direktör Michael Carrick, Mirror'a göre bu yaz acilen yeni bir stoper transfer etmek istiyor.

Sakatlıklarla boğuşan iki stoper Matthijs de Ligt ve Lisandro Martinez'in geleceği belirsiz. Anton, Carrick ve ekibinin alternatif arayışında listelerinde kalın harflerle işaretledikleri adaylardan biri. İngilizlerin Dortmundlu oyuncuya ilgisi konusunda Sky de Mart ayında haber yapmış, o haberde Aston Villa ve Atletico Madrid'in de Anton ile bağlantılı olduğu belirtilmişti.

Dortmund'un Anton için olası bir teklifi değerlendirmeye hazır olup olmadığı ise şüpheli. Sonuçta Alman milli oyuncu, BVB'de vazgeçilmez isimlerden biri ve teknik direktör Niko Kovac'ın savunma hattında mutlak bir yer sahibi. Ayrıca, Niklas Süle'nin kariyerini sonlandırmasının ardından gelecek sezon artık kadroda yer almayacak olması ve Emre Can'ın çapraz bağ yırtığı nedeniyle daha uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle, stoper pozisyonundaki kadro durumu gergin.