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Spor

Manchester United yeni transferini duyurdu

Premier Lig ekibi Manchester United, Lecce'nin 20 yaşındaki kanat oyuncusu Patrick Dorgu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

AA2 Şubat 2025 Pazar 15:06 - Güncelleme:
Manchester United yeni transferini duyurdu
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İtalya temsilcisi Lecce'den Danimarkalı futbolcu Patrick Dorgu'yu renklerine bağladı.

Manchester United Kulübü, 20 yaşındaki sol bek ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin bonuslar dahil edildiğinde yaklaşık 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Lecce altyapısında yetişen Nijerya asıllı genç futbolcu, 2023'te A takıma yükseldi.

Takımıyla 57 maça çıkıp 5 kez rakip fileleri havalandıran Dorgu, Danimarka Milli Takımı'nda ise 4 defa görev aldı ve bir gol kaydetti.

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