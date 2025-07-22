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Spor

Manchester United yeni transferini duyurdu

Manchester United, Brentford'un yıldızı Bryan Mbeumo'yu 75+7 milyon Euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi22 Temmuz 2025 Salı 00:36 - Güncelleme:
Manchester United yeni transferini duyurdu
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Ruben Amorim önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Manchester United, Bryan Mbeumo'yu kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, 25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için Brentford'a 75 milyon Euro bonservis ücreti ve 7 milyon Euro da bonus ödeyecek.

Manchester United, Bryan Mbeumo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Manchester United'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Mbeumo, "Manchester United'a katılma şansım olduğunu anladığım anda, hayallerimin kulübüne; çocukluğumda formasını giydiğim takıma imza atma fırsatını değerlendirmek zorundaydım." ifadelerini kullandı.

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