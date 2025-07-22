Manchester United yeni transferini duyurdu

Ruben Amorim önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Manchester United, Bryan Mbeumo'yu kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, 25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için Brentford'a 75 milyon Euro bonservis ücreti ve 7 milyon Euro da bonus ödeyecek.

Manchester United, Bryan Mbeumo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Manchester United'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Mbeumo, "Manchester United'a katılma şansım olduğunu anladığım anda, hayallerimin kulübüne; çocukluğumda formasını giydiğim takıma imza atma fırsatını değerlendirmek zorundaydım." ifadelerini kullandı.