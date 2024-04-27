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Spor

Manchester United'a evinde Burnley engeli!

Manchester United, Premier Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

27 Nisan 2024 Cumartesi 19:21 - Güncelleme:
Manchester United'a evinde Burnley engeli!
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Premier Lig'in 35. haftasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United evinde Vincent Kompany'nin yönetimindeki Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

Old Trafford'da oynanan mücadelede Manchester United'ın golünü 79. dakikada Antony atarken, Brezilyalı oyuncu bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü atmış oldu.

Burnley'e beraberliği getiren golü ise 87. dakikada penaltıdan Zeki Amdouni kaydetti.

Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 54, Burnley ise 24 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşırken, Burnley sahasında Newcastle United ile karşılaşacak.

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