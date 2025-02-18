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Spor

Manchester United'a Greenwood piyangosu

Manchester United, Marsilya'nın Mason Greenwood'u bu yaz PSG'ye satması halinde 50% satış payı maddesi nedeniyle 37 milyon Euro kazanacak.

Haber Merkezi18 Şubat 2025 Salı 22:14 - Güncelleme:
Manchester United'a Greenwood piyangosu
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Eski Manchester United oyuncusu Mason Greenwood, Marsilya'ya transferi sonrası sergilediği performansla yaz transfer döneminde Marsilya'dan ayrılabilir.

Fichajes'in haberine göre İngiliz oyuncu, PSG'nin radarına girmiş durumda.

PSG'nin bu yaz Mason Greenwood'u kadrosuna katması sonucunda Manchester United da büyük bir gelir elde edecek.

23 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya 74 milyon Euro öneren PSG'nin bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, İngiliz ekibinin kasasına 50% satış payı maddesi nedeniyle 37 milyon Euro girecek.

PERFORMANSI

Greenwood, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 24 maçta 15 gol 4 asist üretti.

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