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Spor

Manchester United'a kötü haber! Harry Maguire sakatlandı

Manchester United'ın 31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Harry Maguire sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama sakatlandığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

8 Ekim 2024 Salı 16:50 - Güncelleme:
Manchester United'a kötü haber! Harry Maguire sakatlandı
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Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire, sakatlandı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İngiliz savunma oyuncusu, "Hafta sonunda bir sakatlık yaşadım ve bu nedenle hayal kırıklığına uğradım. Birkaç hafta sahalardan uzak kalacağım ama daha güçlü bir şekilde geri döneceğim." dedi.

Manchester United'da bu sezon 9 maçta süre bulan 31 yaşındaki savunma oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAKLAR

Manchester United, milli ara sonrası ligde Brentford ile karşı karşıya gelecek. İngiliz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ise 24 Ekim'de temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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