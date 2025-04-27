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Spor

Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır bugün oynanacak Bournemouth maçı kadrosunda yer almadı.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2025 Pazar 16:45 - Güncelleme:
Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi
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Premier Lig'de Manchester United, bugün Bournemouth'la deplasmanda karşılaşacak.

Ruben Amorim'in ekibi Bournemouth maçına Onana, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dorgu, Casemiro, Mainoo, Shaw, Garnacho, Fernandes, Hojlund 11'iyle başlayacak.

Öte yandan Manchester United'da Altay Bayındır, Wolverhampton karşılaşmasının ardından bir kez daha kadroda yer almadı.

Premier Lig'de geçen haftaki Wolverhampton maçından önce Manchester United'dan sakatlığı bulunan isimlerle ilgili yapılan paylaşımda milli kaleci için, "Altay Bayındır bugün öğleden sonraki karşılaşmada yedekler arasında yer almayacak. Altay, antrenmanda ufak bir sakatlık yaşarken büyük bir sorun bulunmuyor, tamamen tedbir amaçlı kadroda yer almıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'da 7 maça çıkarken kalesinde 12 gol gördü. Deneyimli kaleci 2 maçta ise gole izin vermedi.

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