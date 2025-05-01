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Spor

Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United'ın kadrosunda milli kaleci Altay Bayındır yer aldı. 27 yaşındaki futbolcu son iki maçın kadrosunda yoktu.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2025 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi
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Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Ruben Amorim'in ekibi İspanya deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ve Avrupa Ligi'nde kupa hedefleyen Manchester ekibinde Athletic Bilbao maçı öncesinde kamp kadrosu belli olurken Altay Bayındır kafilede yer aldı.

Manchester United'ın İspanya kafilesinde bulunan isimlerle ilgili yapılan paylaşımda, "Altay Bayındır tekrar kadroda yer alacak. Tyler Fredricson, Bendito Mantato ve Jaydan Kamason da kadroda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Premier Lig'de Wolverhampton maçı öncesinde sakatlığı bulunan isimlerle ilgili yapılan açıklamada milli kaleci için, "Altay Bayındır bugün öğleden sonraki karşılaşmada yedekler arasında yer almayacak. Altay, antrenmanda ufak bir sakatlık yaşarken büyük bir sorun bulunmuyor, tamamen tedbir amaçlı kadroda yer almıyor." denilmişti.

Altay, Premier Lig'de son oynanan Bournemouth maçının da kadrosuna dahil edilmemişti.

Bu sezon Manchester United'da 7 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 12 gol gördü. Deneyimli kaleci 2 maçta ise gole izin vermedi.

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