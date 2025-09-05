İSTANBUL 29°C / 22°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Manchester United'da Altay Bayındır için karar verildi!
Spor

Manchester United'da Altay Bayındır için karar verildi!

İngiliz devi Manchester United, yeni kaleci transferinin ardından Altay Bayındır ve Andre Onana'dan biriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ada ekibinin, bu ay içerisinde iki file bekçisinden biriyle vedalaşabileceği belirtildi.

Haber Merkezi5 Eylül 2025 Cuma 12:56 - Güncelleme:
Manchester United'da Altay Bayındır için karar verildi!
Manchester United, Altay Bayındır ve Andre Onana ikilisinden birine bu ay veda edebilir.

The Sun'da yer alan habere göre, Royal Antwerp'ten kaleci Senne Lammens'i kadrosuna katan İngiliz temsilcisi, Altay ve Onana için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından Altay Bayındır ve Onana için Türkiye ve Suudi Arabistan seçeneklerinin olduğu belirtildi.

Altay Bayındır'ın, Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Andre Onana'nın, İngiliz ekibiyle kontratı 2028 yılına kadar sürüyor.

