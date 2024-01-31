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Spor

Manchester United'da Altay Bayındır'ı üzen gelişme

Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Afrika Kupası'ndan dönen Andre Onana'nın kaleyi devralacağını duyurdu. Bu açıklama ile Altay Bayındır'ın yeniden yedek kulübesine döneceği netleşti.

31 Ocak 2024 Çarşamba 16:07 - Güncelleme:
Manchester United'da Altay Bayındır'ı üzen gelişme
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Wolverhampton ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunduç

Hollandalı teknik adam, Wolverhampton ile oynayacakları maçta Andre Onana'nın geri döneceğini açıkladı.

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Onana'nın, geri dönüş sonrası Newport County maçında forma giyen Altay Bayındır'dan formayı alması bekleniyor.

Fenerbahçe'den yaz aylarında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibindeki ilk maçına pazar günü oynanan Newport County karşısında çıkmıştı. Manchester United, o maçı 4-2 kazanmış ve tur atlamıştı.

Manchester United, Wolverhampton ile 1 Şubat Perşembe günü TSİ 23.15'te karşı karşıya gelecek.

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