5 Ekim 2025 Pazar
  • Manchester United'da Bruno Fernandes gelişmesi
Spor

Manchester United'da Bruno Fernandes gelişmesi

Premier Lig ekibi Manchester United'da önemli gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibi takımında kaptan Bruno Fernandes için ayrılık ihtimali gündemde.

5 Ekim 2025 Pazar 10:21
Manchester United'da Bruno Fernandes gelişmesi
Manchester United, Ocak ayında Bruno Fernandes'in geleceğiyle ilgili önemli bir karar vermek zorunda kalabilir.

Gelen haberlere göre, birçok kulüp zor günler geçiren kaptanı Old Trafford'dan ayrılmamaya ikna etmeye hazırlanıyor. Sezonun kabus gibi bir başlangıç yaptığı bu dönemde, bu olası gelişme United açısından en kötü zamana denk geliyor. Takım zorlanmaya devam ederken, rakip kulüpler de adeta suya düşen bir geminin etrafında dolaşan köpekbalıkları gibi fırsat kolluyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Bruno Fernandes için 100 milyon sterlinlik şaşırtıcı bir teklif sundu. Bu teklif Old Trafford'da adeta şok etkisi yarattı, ancak hem kulüp hem de Portekizli oyuncu teklifi geri çevirdi. Fernandes, o dönemde kulübe olan bağlılığını koruduğunu belirtirken, kulüp satmaya karar verirse transferine engel olmayacağını da açıkça ifade etmişti. Şu anda 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun, bu uzun kontratına rağmen ara transfer döneminde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

