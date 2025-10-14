İSTANBUL 19°C / 12°C
Spor

Manchester United'da Casemiro kararı

Manchester United'da geleceği belirsizliği koruyan Casemiro için karar verildi. İngiliz kulübü Brezilyalı futbolcu yıllık ücretinde indirime giderse sözleşme uzatmayı düşünüyor.

14 Ekim 2025 Salı 20:24
Manchester United'da Casemiro kararı
Manchester United, gelecek yıl Casemiro ile yola devam edebilir.

Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda biten 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun kontratında uzatma opsiyonu yer alıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United, yıllık ücretinde indirime gitmesi durumunda Casemiro ile yola devam etmeyi düşünüyor.

Casemiro, şu anda Manchester United'dan haftalık 300 bin sterlin kazanıyor ve takımın en çok kazanan futbolcularından biri konumunda yer alıyor. Manchester United, Casemiro ile görüşerek deneyimli orta saha oyuncusundan maaşında indirime gitmesini isteyecek. Casemiro'nun indirimi kabul etmesi durumunda, 33 yaşındaki futbolcunun gelecek yıl da Manchester United'da kalması bekleniyor.

Manchester United'da bu sezon 6 maçta süre bulan Casemiro, 1 kez gol sevinci yaşadı.

