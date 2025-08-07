İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6666
  • EURO
    47,6727
  • ALTIN
    4440.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Manchester United'da dev kriz!

Premier Lig ekibi Manchester United taraftar grubu The 1958, kulübün Arsenal ile oynayacağı Premier Lig açılış maçı öncesinde Sir Jim Ratcliffe ve INEOS'a karşı protesto gösterisi düzenleyecek.

HABER MERKEZİ7 Ağustos 2025 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
Manchester United'da dev kriz!
ABONE OL

1958, ilk kez taraftarları Glazer ailesi ve Sir Jim Ratcliffe'e karşı protesto çağrısında bulundu. INEOS'un patronu, kulübün kontrol hisselerini satın aldığından bu yana United'ın 50 yılı aşkın süredir en kötü lig sonucunu elde etmesine tanık oldu ve maliyet kesinti önlemleri, onu Kırmızı Şeytanlar taraftarlarının bir kısmı tarafından sevilmeyen bir figür haline getirdi.

Protestolarının nedenini açıklayan grup, "Bazı doğal iyimserlik ve birkaç parlak yeni transferin, saha dışındaki daha büyük resmin önünü kapatmasına izin vermeyeceğiz. Jim Ratcliffe, Glazerlerle işbirliği yapmayı seçti ve bizim görüşümüze göre onların iktidarda kalmasına yardımcı oluyor.

"Bu nedenle, 17 Ağustos'ta sadece Glazer ailesine değil, aynı zamanda bir zamanlar bizim de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından kurtarıcı ve umut ışığı olarak görülen, ancak şimdi kulübümüzü kulüp yapan her şeyin yok edilmesinde suç ortağı olduğu ortaya çıkan Jim Ratcliffe'e de protesto ediyoruz.

"Bu artık sadece mülkiyet meselesi değil, hayatta kalma meselesi; kimliğimizin, topluluğumuzun ve değerlerimizin hayatta kalması meselesi."

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.