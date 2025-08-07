Manchester United'da dev kriz!

1958, ilk kez taraftarları Glazer ailesi ve Sir Jim Ratcliffe'e karşı protesto çağrısında bulundu. INEOS'un patronu, kulübün kontrol hisselerini satın aldığından bu yana United'ın 50 yılı aşkın süredir en kötü lig sonucunu elde etmesine tanık oldu ve maliyet kesinti önlemleri, onu Kırmızı Şeytanlar taraftarlarının bir kısmı tarafından sevilmeyen bir figür haline getirdi.

Protestolarının nedenini açıklayan grup, "Bazı doğal iyimserlik ve birkaç parlak yeni transferin, saha dışındaki daha büyük resmin önünü kapatmasına izin vermeyeceğiz. Jim Ratcliffe, Glazerlerle işbirliği yapmayı seçti ve bizim görüşümüze göre onların iktidarda kalmasına yardımcı oluyor.

"Bu nedenle, 17 Ağustos'ta sadece Glazer ailesine değil, aynı zamanda bir zamanlar bizim de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından kurtarıcı ve umut ışığı olarak görülen, ancak şimdi kulübümüzü kulüp yapan her şeyin yok edilmesinde suç ortağı olduğu ortaya çıkan Jim Ratcliffe'e de protesto ediyoruz.

"Bu artık sadece mülkiyet meselesi değil, hayatta kalma meselesi; kimliğimizin, topluluğumuzun ve değerlerimizin hayatta kalması meselesi."