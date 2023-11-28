Manchester United'da hazırlıklar tamam

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester United, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamaladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Erik ten Hag yönetiminde yapılan antrenmanda Galatasaray maçının taktiği çalışıldı.

Manchester United'da; Casemiro, Mason Mount, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Jonny Evans ve Tyrell Malacia sakatlıklarından, Marcus Rashford ise kırmızı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Jadon Sancho da kadro dışı olduğu için yer almayacak.

Premier Lig ekibinin, İngiltere'den kalkacak uçakla saat 21.00'de İstanbul Havaalanı'na iniş yapması bekleniyor.