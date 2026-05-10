Manchester United'da hedef Ederson

Manchester United Casemiro'nun yerini alacak oyuncuyu transfer etmek üzere.

Nicolo Schira'nın bildirdiğine göre, Manchester United, Ederson ile kişisel olarak anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncu, kulübün orta sahasını güçlendirecek.

Manchester United, bu sezonun ardından hem Casemiro hem de Manuel Ugarte ile yollarını ayıracak ve iki yedek oyuncu transfer etmek istiyor. Atalanta Bergamo'dan Ederson, uzun süredir takip ediliyordu.

Ederson, The Red Devils ile kişisel anlaşmaya vardı. Old Trafford'da yıllık 5 milyon euro kazanacağı ve 2031 ortasına kadar sözleşme imzalayacağı bildiriliyor.

Ederson, 2022'den beri Atalanta'da oynuyor. Atalanta, onu o dönemde Salernitana'dan 23 milyon avroya transfer etmişti. Manchester United, onu Atalanta'dan ayırmak için 45 milyon avro teklif edecek.

İspanyol kaynaklara göre, Brezilya milli takımında 3 kez forma giyen oyuncu, Atlético Madrid'in de ilgisini çekiyor, ancak Manchester United'ın transferi gerçekleştirme konusunda favori olduğu belirtiliyor.