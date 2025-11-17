İSTANBUL 20°C / 16°C
Spor

Manchester United'da hedef Kennet Eichhorn

Premier Lig ekibi Manchester United, 16 yaşındaki genç yıldız Kennet Eichhorn'u kadrosuna katmak istiyor.

HABER MERKEZİ17 Kasım 2025 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Manchester United, Bayern'in de istediği 16 yaşındaki Kennet Eichhorn'u transfer etmek isteyen dev kulüpler arasına katıldı.

Manchester United, Almanya'da "yeni Toni Kroos" olarak tanımlanan Hertha Berlin'in genç yıldızı Kennet Eichhorn'u takip eden kulüpler arasına resmen katıldı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Bundesliga 2'de dikkat çekici bir çıkış yapan Eichhorn, Avrupa'nın birçok devinin radarına girmiş durumda. Ağustos ayında Karlsruhe karşısında sahneye çıkarak ligde forma giyen en genç oyunculardan biri olan Eichhorn, bu sezon 10 maçta görev aldı ve performansıyla geniş bir scout ağının odağına yerleşti.

Mail Online'ın aktardığı bilgilere göre genç orta sahanın sözleşmesinde yaklaşık 10 milyon sterlin tutarında bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu durum, Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Arsenal gibi Premier League devlerinin yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in de devreye girmesini sağladı. Bayern Münih ise genç oyuncuyu Almanya'da tutmak için çaba harcıyor, ancak rekabetin yoğunluğu işleri zorlaştırıyor.

