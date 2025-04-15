Manchester United'da hedef Patrik Schick

Manchester United, hücum hattına takviye için Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i gündemine aldı. Sky Sports Deutschland'dan Patrick Berger'in haberine göre, İngiliz devi 29 yaşındaki Çek forvetin durumuyla ilgili Leverkusen ile iletişime geçti.

Bu sezon Bundesliga'da 26 maçta 17 gol atan Schick, Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgisini çekiyor. Ancak tecrübeli golcünün önceliği Avrupa'da kalmak ve Premier Lig'de forma giymek. 2020 yılından bu yana Bayer Leverkusen'de oynayan Schick için yaklaşık 30 milyon avroluk bir teklifin yeterli olabileceği belirtiliyor.