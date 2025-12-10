Manchester United'da hedef Sergio Ramos

Meksika ekibi Monterrey'den ayrılan Sergio Ramos için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MANCHESTER UNITED TEKLİF İLETTİ

Cadena SER'in haberine göre Manchester United, Ocak ayı transfer döneminde tecrübeli stoper Sergio Ramos'u kadrosuna katmak için resmi teklifini iletti.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

İspanyol yıldız, geçtiğimiz sezon güçlü bir performans sergilediği Monterrey'den ayrılmıştı. Meksika ekibi sözleşme uzatmak istese de 39 yaşındaki Ramos, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıkça belirtmişti.

Efsane savunmacının şu anda farklı seçenekleri değerlendirdiği, Premier League ihtimalinin de masada olduğu ifade ediliyor. Manchester United ile görüşmelerin başladığı ancak henüz sürecin çok erken aşamada olduğu, taraflar arasında bir anlaşmanın sağlanmadığı bildirildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Monterrey forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan İspanyol savunma oyuncusu, 2 kez gol sevinci yaşadı.