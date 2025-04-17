Manchester United'da kale için ilk aday Kaua Santos

Manchester United'da kaleci krizi büyüyor. Andre Onana'nın Lyon karşısındaki hataları ve Altay Bayındır'ın Newcastle maçında yediği goller, teknik direktör Ruben Amorim'i yeni bir kaleci arayışına itti. Kırmızı Şeytanlar, Eintracht Frankfurt'un 21 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Kaua Santos'u takibe aldı.

Sport Bild'in haberine göre, United transfer direktörü Christopher Vivell, Frankfurt'un sportif direktörü Markus Krösche ile görüşerek Santos'un durumunu sordu. Genç kaleci, bu sezon Trapp'ın sakatlığının ardından kaleyi devralmış ve Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çekmişti. Tottenham karşısındaki kurtarışları, Lothar Matthäus tarafından "dünya klasında" olarak tanımlandı.

Öte yandan Frankfurt'un Santos'u 60 milyon avronun altında bırakmak istemediği belirtiliyor. Manchester ekibinin yanı sıra Tottenham ve diğer Avrupa devleri de genç kaleciyle ilgileniyor. Santos'un Ederson ve Alisson'un ardından Brezilya Milli Takımı'nın gelecekteki bir numarası olması bekleniyor.