İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2025 Perşembe / 19 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1284
  • EURO
    43,6621
  • ALTIN
    4082.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'da kale için ilk aday Kaua Santos
Spor

Manchester United'da kale için ilk aday Kaua Santos

Alman basınına göre Andre Onana ve Altay Bayındır'ın güven vermeyen performanslarının ardından kaleci arayışına giren Manchester United, Eintracht Frankfurt'un genç yeteneği Kaua Santos'u radarına aldı.

Dış Basın17 Nisan 2025 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Manchester United'da kale için ilk aday Kaua Santos
ABONE OL

Manchester United'da kaleci krizi büyüyor. Andre Onana'nın Lyon karşısındaki hataları ve Altay Bayındır'ın Newcastle maçında yediği goller, teknik direktör Ruben Amorim'i yeni bir kaleci arayışına itti. Kırmızı Şeytanlar, Eintracht Frankfurt'un 21 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Kaua Santos'u takibe aldı.

Sport Bild'in haberine göre, United transfer direktörü Christopher Vivell, Frankfurt'un sportif direktörü Markus Krösche ile görüşerek Santos'un durumunu sordu. Genç kaleci, bu sezon Trapp'ın sakatlığının ardından kaleyi devralmış ve Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çekmişti. Tottenham karşısındaki kurtarışları, Lothar Matthäus tarafından "dünya klasında" olarak tanımlandı.

Öte yandan Frankfurt'un Santos'u 60 milyon avronun altında bırakmak istemediği belirtiliyor. Manchester ekibinin yanı sıra Tottenham ve diğer Avrupa devleri de genç kaleciyle ilgileniyor. Santos'un Ederson ve Alisson'un ardından Brezilya Milli Takımı'nın gelecekteki bir numarası olması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.