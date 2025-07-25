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Spor

Manchester United'da kaleci krizi! Emiliano Martinez için ret

Andre Onana'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışına giren Manchester United, Emiliano Martinez için yaptığı kiralama teklifine Aston Villa'dan olumsuz yanıt aldı.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 13:42 - Güncelleme:
Manchester United'da kaleci krizi! Emiliano Martinez için ret
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Andre Onana'nın sakatlanmasıyla birlikte 1. kaleci için Altay Bayındır ya da 39'luk Heaton'a kalan Manchester United, kaleci arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Gündeme gelen son iki isim, Galatasaray ile de isimleri anılan Emiliano Martinez ve Senne Lammens.

ASTON VİLLA'DAN RET

Fabrizio Romano'nun haberine göre Aston Villa, Manchester United'ın Emiliano Martinez için yapmış olduğu kiralama teklifini reddetti.

Bu gelişme üzerine Manchester United yöneticileri iç değerlendirmelerine döndü; tecrübeli bir kaleci ile genç bir kaleci arasında karar verilmeye çalışılıyor.

DİĞER HEDEF LAMMENS

Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak bonservis problemini aşamadığı Senne Lammens, Manchester ekibinin diğer seçeneği konumunda. Genç kaleci alternatifi olarak Royal Antwerp'in "parlak" ismi Senne Lammens öne çıkıyor. Antwerp, 23 yaşındaki kaleciyi bu yaz satmayı planlıyor.

Manchester United'ın kaleci konusunda kesin kararını yakın zamanda vermesi bekleniyor.

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