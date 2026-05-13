Andre Onana'nın Manchester United'ın planlarında yer almadığı ayrıca Altay Bayındır'ın da yaz döneminde Kırmızı Şeytanlar'a veda edebileceği iddia edildi. Söz konusu iddia, ESPN tarafından servis edildi.

Haberde, Kamerunlu kalecinin geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla kiralık olarak gösterdiği performansın olumlu bulunduğu ancak buna rağmen İngiliz kulübünün 30 yaşındaki file bekçisini gelecek sezon kadro planlamasına dahil etmediği aktarıldı.

Onana'nın, Trabzonspor'da çıktığı 30 maçlık süreçte istikrarlı bir görüntü sergilediği ve kulüp içinde yeniden dönüş beklentisi taşıdığı belirtilirken, Manchester United'ın ise yeni sezon için kaleci rotasyonunda değişikliğe gitmeyi planladığı ifade edildi.

ALTAY BAYINDIR İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİASI

Haberde ayrıca, United'ın yeni bir kaleci transferine açık olduğu, mevcut ikinci kaleci Altay Bayındır için ise geçtiğimiz ocak ayında Beşiktaş ilgisi bulunduğu ve yaz döneminde ayrılığın gündeme gelebileceği kaydedildi.

Senne Lammens'in ilk sezonunda birinci kaleci konumuna yükseldiği ve kulübün Şampiyonlar Ligi dönüşü öncesi kadro derinliğini güçlendirmek istediği vurgulandı.

Öte yandan, Onana'nın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen yüksek maaş yükü nedeniyle ayrılığın zorlaşabileceği, United'ın oyuncuyu elden çıkarmak için yaz transfer döneminde çözüm arayacağı ifade edildi.