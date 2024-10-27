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Spor

Manchester United'da kan kaybı sürüyor

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United deplasmanda West Ham United'a 2-1 mağlup oldu.

27 Ekim 2024 Pazar 19:43 - Güncelleme:
Manchester United'da kan kaybı sürüyor
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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United deplasmanda Julen Lopeteugi'nin çalıştırdığı West Ham United'a 2-1 mağlup oldu.

Londra Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi West Ham'ın gollerini 74. dakikada Crysensio Summerville ve 90+2'de penaltıdan Jarrod Bowen kaydetti.

Manchester United'ın tek golünü ise 81. dakikada Casemiro kaydetti. Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 11 puanda kalırken, West Ham puanını 11'e yükseltmiş oldu. Manchester United, Premier Lig'de 14. sıraya geriledi.

Ligin bir sonraki maç haftasında West Ham deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Manchester United sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

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