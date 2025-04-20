İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2025 Pazar / 22 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'da kan kaybı sürüyor
Spor

Manchester United'da kan kaybı sürüyor

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçı Wolverhampton, 1-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 19:23 - Güncelleme:
Manchester United'da kan kaybı sürüyor
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçı Wolverhampton, 1-0'lık skorla kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Pablo Sarabia attı.

Bu sonucun ardından Manchester United'ın ligdeki galibiyet hasreti dört maça yükseldi. Wolverhampton, ligdeki yenilmezlik serisini altı maça yükseltti.

Manchester United, ligde 38 puanda kaldı. Wolverhampton da puanını 38 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Bournemouth deplasmanına gidecek. Wolverhampton, sahasında Leicester City ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.