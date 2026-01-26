Manchester United'da Michael Carrick etkisi

Kırmızılar, Mancester derbisinde City'yi devirmesinin ardından Arsenal deplasmanından da 3 puanla ayrıldı. Bu sadece bir galibiyet değildi. Manu, Emirates'de kendine olan inancını da geri kazandı.

Manchester United, uzun süredir hasret kaldığı o hissi yeniden yaşıyor.

Sezon başında eleştirilerin odağında olan Manchester temsilcisi, Michael Carrick yönetiminde adeta kimlik değiştirdi.

Manchester City karşısında alınan kritik galibiyetin ardından, Arsenal deplasmanından gelen zafer, Carrick etkisini Premier Lig'in zirvesine taşıdı.

Oyuncular daha özgür. Tribünler yeniden inanıyor. Taraftarlar çoktan şarkılarını söylemeye başladı. Old Trafford'da uzun zaman sonra "Lig şampiyonu olacağız!" tezahüratları dillendiriliyor.

Carrick ise temkinli. "Abartmıyoruz" diyor. Şu an için Manchester United, ilk dört yarışında güçlü bir pozisyonda. Şampiyonluk zor görünüyor. Ama Şampiyonlar Ligi artık hayal değil.

United, Arsenal'in 12 puan gerisinde. Sezonun bitimine sadece 15 maç kaldı. Kupalar yok. Ama ligde yeniden bir hedef var.

Carrick, geleceğiyle ilgili konuşmuyor. Kalıcı olacak mı, olmayacak mı? sorular şimdilik rafa kalkmış durumda. Odak net: Bir sonraki maçta Fulham'ı da devirmek.

Ligde 38 puanla 4'üncü sırada bulunan Manchester United, uzun zaman sonra şunu hissediyor: Kontrol artık kendilerinde...