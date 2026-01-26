İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3757
  • EURO
    51,4619
  • ALTIN
    7097.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'da Michael Carrick etkisi
Spor

Manchester United'da Michael Carrick etkisi

Manchester City galibiyetinin ardından Emirates'de Arsenal'i de mağlup eden Manchester United, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde adeta kimlik değiştirdi. Kırmızılar uzun bir aranın ardından ligde hedef belirledi. İşte detaylar...

TRT Spor26 Ocak 2026 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
Manchester United'da Michael Carrick etkisi
ABONE OL

Kırmızılar, Mancester derbisinde City'yi devirmesinin ardından Arsenal deplasmanından da 3 puanla ayrıldı. Bu sadece bir galibiyet değildi. Manu, Emirates'de kendine olan inancını da geri kazandı.

Manchester United, uzun süredir hasret kaldığı o hissi yeniden yaşıyor.

Sezon başında eleştirilerin odağında olan Manchester temsilcisi, Michael Carrick yönetiminde adeta kimlik değiştirdi.

Manchester City karşısında alınan kritik galibiyetin ardından, Arsenal deplasmanından gelen zafer, Carrick etkisini Premier Lig'in zirvesine taşıdı.

Oyuncular daha özgür. Tribünler yeniden inanıyor. Taraftarlar çoktan şarkılarını söylemeye başladı. Old Trafford'da uzun zaman sonra "Lig şampiyonu olacağız!" tezahüratları dillendiriliyor.

Carrick ise temkinli. "Abartmıyoruz" diyor. Şu an için Manchester United, ilk dört yarışında güçlü bir pozisyonda. Şampiyonluk zor görünüyor. Ama Şampiyonlar Ligi artık hayal değil.

United, Arsenal'in 12 puan gerisinde. Sezonun bitimine sadece 15 maç kaldı. Kupalar yok. Ama ligde yeniden bir hedef var.

Carrick, geleceğiyle ilgili konuşmuyor. Kalıcı olacak mı, olmayacak mı? sorular şimdilik rafa kalkmış durumda. Odak net: Bir sonraki maçta Fulham'ı da devirmek.

Ligde 38 puanla 4'üncü sırada bulunan Manchester United, uzun zaman sonra şunu hissediyor: Kontrol artık kendilerinde...

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.