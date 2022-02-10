Manchester United'da oyuncular Mauricio Pochettino'yu istiyor

10 Şubat 2022 Perşembe 18:06 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 18:06

PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino için gündeme önemli bir iddia geldi.

The Telegraph'ın haberine göre; Manchester United takımında birçok oyuncu, takımın başında teknik direktör olarak Pochettino'yu görmek istiyor.

Haberde geçici teknik direktör Rangnick'in yerine Pochettino'yu isteyen oyuncuların, Arjantinli teknik direktörün oyuncu yönetimindeki becerilerini ve teknik direktörlük deneyimini çok takdir ettiği yazıldı.

49 yaşındaki teknik direktörün PSG ile gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.