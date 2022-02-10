İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2022 Perşembe / 9 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'da oyuncular Mauricio Pochettino'yu istiyor
Spor

Manchester United'da oyuncular Mauricio Pochettino'yu istiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da oyuncuların Fransa Ligue 1 devi PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino'yu takımın başında görmek istedikleri iddia edildi.

10 Şubat 2022 Perşembe 18:06 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 18:06
ABONE OL

PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino için gündeme önemli bir iddia geldi.

The Telegraph'ın haberine göre; Manchester United takımında birçok oyuncu, takımın başında teknik direktör olarak Pochettino'yu görmek istiyor.

Haberde geçici teknik direktör Rangnick'in yerine Pochettino'yu isteyen oyuncuların, Arjantinli teknik direktörün oyuncu yönetimindeki becerilerini ve teknik direktörlük deneyimini çok takdir ettiği yazıldı.

49 yaşındaki teknik direktörün PSG ile gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.