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Spor

Manchester United'da Ralf Rangnick dönemi başladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak Ralf Rangnick'i getirdi.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 15:26 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:26
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Kulüpten yapılan açıklamada, Rangnick, "Manchester United'a katıldığım için heyecanlıyım ve kulüp için başarılı bir sezon yaşatmaya odaklandım." değerlendirmesinde bulundu.

63 yaşındaki teknik direktör, "Takım, yeteneklerle dolu ve harika bir gençlik ve deneyim dengesine sahip. Önümüzdeki altı ay boyunca tüm çabalarım, bu oyuncuların hem bireysel olarak hem de en önemlisi takım olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için olacak." ifadelerini kullandı.

Manchester United, Premier Lig'de 13. hafta sonrasında 18 puanla lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor.

Geçen hafta, Premier Lig'in 12. haftasında Watford'a deplasmanda 4-1 mağlup olduktan sonra Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona ermişti.

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