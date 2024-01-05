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Spor

Manchester United'da rota: Timo Werner

RB Leipzig'den ayrılmaya hazırlanan Timo Werner, Manchester United'ın gündemine girdi. Kırmızı Şeytanlar, devre arasında Alman golcü için kiralama hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

5 Ocak 2024 Cuma 00:50 - Güncelleme:
Manchester United'da rota: Timo Werner
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Premier Lig'in ikinci döneminde etkili olmak için transfer çalışmalarını hızlandıran Manchester United yeni hedefini belirledi.

KİRALIK OLARAK GELECEK

Mirror'un haberine göre kış transfer döneminde fazla para harcamak istemeyen Manchester United gözünü Timo Werner'e çevirdi.

Önümüzdeki günlerde Leipzig'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Timo Werner için Manchester United, Alman santrfor için kiralık teklifi yapacak.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon RB Leipzig formasıyla 14 resmi maçta forma giyen Timo Werner bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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