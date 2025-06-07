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Spor

Manchester United'da Ruben Amorim için tehlike çanları çalıyor

İngiltere Premier Lig'i 15. sırada bitiren Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim için tehlike çanları çalıyor.

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 15:14 - Güncelleme:
Manchester United'da Ruben Amorim için tehlike çanları çalıyor
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Manchester United Menajeri Ruben Amorim, kulüp CEO'sundan ciddi bir uyarı aldı.

Ruben Amorim, 2025-26 sezonunda işlerin daha iyiye gitmesi gerektiği konusunda uyarıldı. Berrada son sezonu Old Trafford'da beklenen "standartların" altında olarak özetledi ve ileriye dönük "net bir beklenti" belirledi.

United'ın ligi 15. sırada bitirmesi, Premier Lig dönemindeki en kötü derecesiydi ve bir önceki sekizincilik çıtasını kırarak 1973-74'te en üst ligden düşmesinden bu yana en kötü derecesini elde etti. Avrupa Ligi finalinde potansiyel olarak hâlâ bir kupa kazanarak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyerek bu sefaleti azaltma şansı vardı, ancak Bilbao'da Tottenham Hotspur'a karşı sıkıcı bir maç kaybettiler.

Kulübün son mali sonuç açıklamasının bir parçası olarak yayınlanan yorumlarda Berrada şunları söyledi: "UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmekten gurur duyduk ancak Bilbao'daki finali ikinci olarak bitirmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Premier Lig'de zor bir sezon geçirdik ve standartlarımızın altında kaldığımızı hepimiz biliyoruz ve gelecek sezondan beklentimiz net."

Amorim, kasım ayında takımın başına geçtiğinden bu yana United'ın ne kadar kötü durumda olduğunu söylemekten kaçınmadı ve bir noktada takımı 145 yıllık tarihinin en kötü takımı olarak nitelendirdi. Ancak üstündeki hiyerarşinin desteğini önemli ölçüde koruyor gibi görünüyor ve şimdi işlere kendi damgasını vurmak için ilk fırsatını yakalamaya hazırlanıyor. United proaktif bir şekilde Matheus Cunha'yı kadrosuna kattı ve takımın hücum yapısında devrim yaratmak için Bryan Mbeumo'nun peşinde.

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