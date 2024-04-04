Manchester United'da stoper hamlesi

Manchester United gelecek sezon kadrosunda büyük bir revizyon yapmayı planlıyor.

The Times'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibinde öncelik bir forvet ve bir stoper takviyesi yapmak.

KILMAN, MANU'NUN LİSTESİNDE

Manchester United'da savunmaya yapılacak adaylardan birinin Wolverhampton forması giyen Max Kilman olduğu belirtildi.

Manchester United'ın yetkililerinin, 26 yaşındaki futbolcuyu bu sezon birçok kez tribünden izlediği kaydedildi.

NAPOLI REDDEDİLDİ

Wolverhampton'ın ise kaptanını bırakmak istemediği ve daha önce Napoli'den gelen yaklaşık 35 milyon euro'luk teklifi reddettiği hatırlatıldı.

Wolverhampton ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden İngiliz stoper, bu sezon 36 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.