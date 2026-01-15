İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2004
  • EURO
    50,2851
  • ALTIN
    6408.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'da teknik direktör adayı De Zerbi
Spor

Manchester United'da teknik direktör adayı De Zerbi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren İngiliz devi Manchester United, Ligue 1 ekibi Marsilya'yı çalıştıran Roberto De Zerbi'yi gündemine aldı.

HABER MERKEZİ15 Ocak 2026 Perşembe 18:40 - Güncelleme:
Manchester United'da teknik direktör adayı De Zerbi
ABONE OL

Manchester United'da teknik direktör arayışı devam ediyor.

Şu anda geçici olarak takımın başında bulunan Michael Carrick'in geleceği belirsizliğini korurken, kulislerde en çok konuşulan isimlerden biri Roberto De Zerbi olmaya devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu yaz Manchester United'ın başına geçme ihtimali hala bulunan De Zerbi'nin kulüp içinde ciddi destekçileri var. Ruben Amorim'in ayrılığının ardından Carrick'e emanet edilen takım için kalıcı teknik direktör planlaması ise şimdiden yapılmaya başlanmış durumda.

Halihazırda Ligue 1 temsilcisi Marsilya'yı çalıştıran Roberto De Zerbi, daha önce de Manchester United ile temas kurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.