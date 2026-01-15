Manchester United'da teknik direktör adayı De Zerbi

Manchester United'da teknik direktör arayışı devam ediyor.

Şu anda geçici olarak takımın başında bulunan Michael Carrick'in geleceği belirsizliğini korurken, kulislerde en çok konuşulan isimlerden biri Roberto De Zerbi olmaya devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu yaz Manchester United'ın başına geçme ihtimali hala bulunan De Zerbi'nin kulüp içinde ciddi destekçileri var. Ruben Amorim'in ayrılığının ardından Carrick'e emanet edilen takım için kalıcı teknik direktör planlaması ise şimdiden yapılmaya başlanmış durumda.

Halihazırda Ligue 1 temsilcisi Marsilya'yı çalıştıran Roberto De Zerbi, daha önce de Manchester United ile temas kurmuştu.